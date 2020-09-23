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Aktüel Silivri'de traktörün arkasında sürüklenen eşeği hayvanseverler kurtardı
Aktüel

Silivri'de traktörün arkasında sürüklenen eşeği hayvanseverler kurtardı

Yaralı eşek Silivri Belediyesine ait rehabilitasyon merkezine nakledildi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:34:48 -
Silivri'de traktörün arkasında sürüklenen eşeği hayvanseverler kurtardı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir traktörün arkasına bağlanarak sürüklenen eşek, hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Akören Mahallesi'nde bir kişi, dün akşam saatlerinde traktörün arkasına bağladığı eşeği metrelerce sürükledi.

Olayı gören vatandaşlar aracı durdurarak, jandarma ile Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneğine (HAYKURDER) durumu bildirdi.

Yaralı eşek ile traktörün yanında koşarken bulunan terrier cinsi köpek, bölgeye gelen ekipler tarafından koruma altına alınarak Silivri Belediyesine ait rehabilitasyon merkezine nakledildi.

Gözaltına alınan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan ve iç kanama riski bulunan eşeğin dizinde çıkık, tendonlarında hasar ve deri deformasyonları tespit edildiğini söyledi.

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