Silivri'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
İSTANBUL (AA) - Silivri'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Silivri gişeleri mevkisinde saat 16.30 sıralarında Zekai D. (44) yönetimindeki 34 CVR 749 plakalı araç kontrolünü kaybederek takla attı.
Bariyerlere çarparak duran araçta bulunan Zekai D. (44), Döndü D. (45) ve Buğra D. (17) yaralandı. Kazada 21 yaşındaki Şevval D. olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından bölgede bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.