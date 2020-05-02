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Aktüel

Silivri’de şiddetli yağış su taşkınına neden oldu

Silivri’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 22:32:24 -
Silivri’de şiddetli yağış su taşkınına neden oldu

Silivri’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu. Yağış sırasında düşen yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi.


Silivri’de akşam saatlerinde gök gürültülü şiddetli yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle göz gözü görmedi. Yağış nedeniyle rögar kapakları patladı, su taşkınları meydana geldi. Yağış sırasında düşen yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi.

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