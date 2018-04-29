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Silivri’de mutlu sona gelindi

KİPTAŞ, bin 508 konutluk Silivri Konutları 3. etabı için geçen ay başlattığı ön müracaat sürecinde karşılaştığı büyük talep karşısında planladığı kura çekimini gerçekleştirdi.

29 Nisan 2018 Pazar 10:52
Silivri’de mutlu sona gelindi

Bugüne kadar İstanbul’un farklı ilçelerinde inşa ettiği toplam 80 bin konutun ardından yeni projelerin müjdesini veren KİPTAŞ, imalatının yüzde 80’nini oluşturan dar gelirlilere dönük planlamasında bir kez daha Silivri’yi tercih etti.

HERKES MEMNUN

Bölgede inşa edeceği bin 508 sosyal konut için kısa sürede 6 binden fazla talep toplayan şirket, dün gerçekleştirdiği çekiliş ile hak sahiplerinin kimler olacağını netleştirdi. Hamza Yerlikaya Spor Kompleksinde düzenlenen törende sevinç dalgası yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım’ın da katıldığı törende daire sahibi olmaları kesinleşen vatandaşlar yetkililere gönülden şükranlarını sundular. Asgari ücretin altında başlayan taksitlerle ev sahibi olan vatandaşlar önümüzdeki 20 ay içinde anahtarlarına da kavuşacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 10:52
  1. KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
  3. KİPTAŞ
  4. SİLİVRİ

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