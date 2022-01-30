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Gündem Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Gündem

Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Silivri’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 10:07:00 -
Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Kaza, sabah 05.30 sıralarında Silivri Mimarsinan Mahallesi TEM Bağlantı yolu Ortaçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin Çalar (43) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen ve içerisinde 3 kişi bulunan özel bir araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 43 yaşındaki Engin Çalar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer araç içerisinde bulunanlar kazayı yara almadan atlatırken ifadeleri alınmak üzere Silivri Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çalar'ın cenazesi nöbetçi savcının incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, ismi öğrenilemeyen araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve yolda ters istikamette seyrettiği iddia edildi.

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