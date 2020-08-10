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Aktüel

Silivri'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:45:18 -
Silivri'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kavaklı Mahallesi yolunda seyreden 34 CUJ 175 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 GIG 21 plakalı otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücüler, itfaiye yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan Harun Y., Elif K. ve Erkan A. hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.


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