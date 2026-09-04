Kriyoablasyonla kanser donduruluyor ve... Karaciğer kanserinde kullanılan o yöntem!

Karaciğer tümörlerinde tek bir tedavi yönteminin her hasta için uygun olmayabildiğini belirten Prof. Dr. Ergun, şunları söyledi: "Hastanın genel durumu, tümörün özellikleri, hastalığın yaygınlığı ve eşlik eden hastalıklar değerlendirilerek, tedavi planı oluşturulur. Bu nedenle günümüzde karaciğer tümörlerinin tedavisinde onkoloji, genel cerrahi ve girişimsel radyoloji başta olmak üzere farklı branşların birlikte değerlendirme yaptığı multidisipliner yaklaşım büyük önem taşır. Girişimsel radyolojide kullanılan teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, görüntüleme sistemlerine yapay zekâ ve robotik teknolojilerin entegrasyonunun da tedavilerin hassasiyetini artırması ve gelecekte karaciğer tümörlerinin tedavisinde daha ileri imkânlar sunacaktır."