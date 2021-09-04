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Silivri'de fabrika yangın! Ekipler olay yerinde
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Yerel Silivri'de fabrika yangın! Ekipler olay yerinde
Yerel

Silivri'de fabrika yangın! Ekipler olay yerinde

Silivri’de bulunan tek katlı bir fabrikada sabah erken saatlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 07:24:00 - 2021-09-04 07:38:20
Silivri'de fabrika yangın! Ekipler olay yerinde

Yangın, sabah erken saatlerde Silivri Değirmenköy'de bulunan tek katlı bir plastik fabrikasında çıktı. Fabrikanın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Bakırköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sabah'ın haberine göre alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına tazyikli su ve köpükle müdahalede bulundu.

Yaklaşık 1.5 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında fabrikada büyük hasar meydana geldiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yanan fabrikadaki çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

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