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Ekonomi Silivri’de depolama tesisi genişletme çalışmaları sürüyor
Ekonomi

Silivri’de depolama tesisi genişletme çalışmaları sürüyor

BOTAŞ tarafından Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nde kapasite arttırma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 22:02:00 -
Silivri’de depolama tesisi genişletme çalışmaları sürüyor

Şirketten yapılan açıklamada tesisin kapasitesinin yaklaşık 5 yıl önce başlayan genişletme çalışmalarının sonucunda 3.2 milyar metreküpe ulaştığı ifade edildi. Tesisin kapasitesinin 4.6 milyar metreküpe, toplam enjeksiyon kapasitesinin günlük 45 milyon metreküpe, toplam geri üretim kapasitesinin ise günlük 75 milyon metreküpe çıkarılması için faaliyetlere hız verildiğine işaret edildi.

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