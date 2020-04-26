  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Silivri'de bir hayırsever mahalle fırınındaki borçları ödedi

2020-04-26 14:21:57 -
Silivri'de bir hayırsever mahalle fırınındaki borçları ödedi

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir hayırsever, Büyükkılıçlı Mahallesi'ndeki bir fırının veresiye defterindeki borçları ödedi.

Ramazan Gültekin isimli hayırsever, fırın sahibi Mehmet Karaduman'a vatandaşların veresiye defterindeki borçlarını kapatmak istediğini söyledi. Karaduman da borçları hesaplayarak Gültekin'e iletti.

Gültekin, 1500 lira tutarındaki borcu ödemenin yanı sıra veresiye ekmek alan vatandaşların 1 aylık ekmek masraflarını da üstlendi.

Mehmet Karaduman, Gültekin'in vatandaşların borçlarını ödediğini belirterek, "Sağolsun hepsini ödedi. 'Ramazan boyunca vatandaşlara ücretsiz ekmek ver.' dedi. Onun da parasını ödedi. Ailelerle paylaştık, 'Allah razı olsun.' dediler, sevindiler." diye konuştu.

Mahalle muhtarı Ahmet Mutlu da ramazanın paylaşma ayı olduğunu dile getirerek, "Ramazan ayı dolayısıyla Ramazan Gültekin kardeşimiz ekmek fırınında ne kadar borcu olan varsa borçlarını sildi, kapattı. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı