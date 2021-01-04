  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Silivri'de anne ve oğlu silahla yaralandı
Aktüel

Silivri'de anne ve oğlu silahla yaralandı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 12:58:13 -
Silivri'de anne ve oğlu silahla yaralandı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir kişi daha önce imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadının annesi ve erkek kardeşini silahla yaraladı.

Mimarsinan Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde tekstil malzemeleri satan bir iş yerine giren Saldun A, henüz belirlenemeyen bir nedenle daha önce imam nikahı ile birlikte yaşadığı kadının erkek kardeşi Ahmet A. ile annesi Latife A. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Saldun A, anne ve oğlunu silahla yaraladı.

Ağır yaralanan anne ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Saldun A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Endişelendiren gelişme: Aşı olan doktor 6 gün sonra koronavirüse yakalandı!
Dünya

Endişelendiren gelişme: Aşı olan doktor 6 gün sonra koronavirüse yakalandı!

İtalya'da koronavirüs salgınına karşı aşılamaların başlamasının ardından kötü haber geldi. 6 gün önce Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kov..
Memur ve emekli zamları belli oldu
Ekonomi

Memur ve emekli zamları belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranları belli oldu.
Bir siz eksiktiniz! KYK Borçluları Hareketi adlı bir grup Ankara'ya yürüme kararı aldı
Gündem

Bir siz eksiktiniz! KYK Borçluları Hareketi adlı bir grup Ankara'ya yürüme kararı aldı

Üniversite döneminde devletten kredi alan bir grup genç, vergi yapılandırması başta olmak üzere mevcut birçok yola başvurmak yerine Ankara'y..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay