Rüşvet başkanım rüşvet! İstediği parayı vermesek hakkımızı alamayacaktık

Duruşmada mahkeme başkanının sorularını yanıtlayan Soytekin, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un ihale karşılığı kendisinden açıkça rüşvet istediğini söyledi. Mahkeme başkanının "Ali Kurt'a gönderilen 1.5 milyon doların ayrıntısı nedir?" sorusuna Soytekin, tokat gibi bir cevap verdi: “Rüşvet başkanım, rüşvet!”

Soytekin, 50-60 milyon liralık hak edişlerini alabilmek için 500 bin dolar rüşvet vermek zorunda kaldıklarını, aksi takdirde ödemelerinin uzun süre yapılmayacağının kendilerine açıkça iletildiğini iddia etti.

CHP binasının tadilatı “daire” karşılığı yapılmış

İtiraflarında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasıyla ilgili çarpıcı bir detayı da paylaşan Soytekin, Ayazağa’daki binanın tadilatını "ihalesiz" olarak yaptığını belirtti. Soytekin, bu hizmetin karşılığı olarak Deniz İstanbul Projesi’nden 3 adet dairenin karşılıksız olarak kendi şirketine devredildiğini söyledi. Soytekin, belediyelerin kamu binalarını kendi kaynaklarıyla değil, kurulan bu rüşvet ve mahsuplaşma "havuzu" ile yaptırdığını savundu.

"Adem dik dur, bizi satma" notuyla baskı

Cezaevinde ciddi bir baskı altında olduğunu anlatan Soytekin, susturulması için kendisine milletvekilliği teklif edildiğini ve avukatlar aracılığıyla notlar gönderildiğini iddia etti. Soytekin, “Ekrem İmamoğlu’na ait, ‘Adem dik dur, bizi satma’ içerikli notlar tarafıma okutuldu. Ben kimseyi satmıyorum, devletimin yanında gerçekleri anlatıyorum” dedi.

VIP liste skandalı

Duruşmada ayrıca Pendik Arkatlı Evler projesindeki 100 dairelik VIP liste de gündeme geldi. Soytekin’in ifadesine göre:

75 daire: CHP’li siyasetçiler ve KİPTAŞ çalışanlarına ayrıldı.

CHP’li siyasetçiler ve KİPTAŞ çalışanlarına ayrıldı. 25 daire: Müteahhitlere verildi.

Mahkemede gergin anlar

Sorgulama sırasında tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu’nun izinsiz konuşması üzerine mahkeme başkanı tarafından, “Ekrem Bey, bu şekilde müdahale etmiyoruz” uyarısı yapıldı. İmamoğlu ise Soytekin’e dönerek, “Size kolay gelsin ne diyeyim” ifadelerini kullandı.

"Asrın yolsuzluk davası" olarak nitelendirilen soruşturmada, paravan şirketler ve rüşvet havuzları üzerinden kamunun nasıl zarara uğratıldığına dair detayların gün yüzüne çıkmaya devam etmesi bekleniyor.