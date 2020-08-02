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Silivri'de 5 otomobil birbirine girdi

İstanbul Silivri’de 5 otomobilin birbirine girdiği kazada 18 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 21:23:00 -
Silivri'de 5 otomobil birbirine girdi

Kaza, saat 20.15 sıralarında İstanbul Silivri'de Kavaklı Ortaköy Yolu arası Millet Bahçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy yolu üzerinde ilerleyen 5 otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birbirine girdi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar farklı yönlere savrulurken, kazada 18 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri önlem alarak yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza mahallinde ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından otomobillerin kaldırılmasıyla birlikte yol tekrardan trafiğe açıldı.

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