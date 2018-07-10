Silivri TOKİ evleri fiyatları TOKİ Silivri başvuru formu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Silivri’de satışa sunulan bin 356 konut kura ile sahiplerini buluyor. Peki, Silivri TOKİ evleri fiyatları ne kadar?

Başbakanlık Toplu Konutlar İdaresi (TOKİ) İstanbul Silivri'de mahalle konseptli konutlarını satışa sunmaya hazırlanıyor. Dar ve orta gelirliler için inşaa 1356 yeni konutların kurası, 11-12 Temmuz'da saat 11.00’da Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek.

TOKİ SİLİVRİ KONUTLARININ ÖZELLİKLERİ

İstanbul Silivri konut projesi kapsamında, B1, A, B, SA1 tipi 2 oda 1 salon nitelikli brüt 76,05 ve 98,36 metrekare büyüklüğe sahip 934 adet TOKİ Silivri konutu satışa sunuluyor. Orta gelir grubu için 3artı 1 özelliğinde 106,01 ve 129,19 metrekare büyüklüğe sahip 422 adet konut bulunmakta. TOKİ Silivri Konutları için kura çekilişi sonucunda konut sayısı kadar asil hak sahibi ve 500 adet yedek hak sahibi belirlenecek. TOKİ Silivri Konutlarında kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında konut değişikliği yapabilecekler. Çekiliş sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedellerinin 18 Temmuz tarihinden itibaren iade edilecek. TOKİ başvuru formun, TOKİ'nin internet sitesi üzerinden temin edilmektedir.

TOKİ SİLİVRİ KONUTLARI FİYATLARI

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Silivri TOKİ Evleri fiyatları bilgisi şu şekilde; 2+1 dairelerin fiyatları 198 bin TL'den 3+1 dairelerin fiyatları 285 bin TL'den başlıyor.