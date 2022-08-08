Silivri sular saat kaçta ne zaman gelir? 8-9 Ağustos su kesinti saatleri
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul su kesinti saatleri:
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bazı ilçelerdeki kesintilerin yeni günle birlikte son bulması bekleniyor. Peki, sular ne zaman gelir?
Silivri sular saat kaçta ne zaman gelir? 8-9 Ağustos su kesinti saatleri
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah
Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.08.2022 22:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2022 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 08.08.2022 20:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.08.2022 21:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 09.08.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.