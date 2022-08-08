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Yaşam Silivri sular saat kaçta ne zaman gelir? 8-9 Ağustos su kesinti saatleri
Yaşam

Silivri sular saat kaçta ne zaman gelir? 8-9 Ağustos su kesinti saatleri

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul su kesinti saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-08-08 22:45:00 -
Silivri sular saat kaçta ne zaman gelir? 8-9 Ağustos su kesinti saatleri

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bazı ilçelerdeki kesintilerin yeni günle birlikte son bulması bekleniyor. Peki, sular ne zaman gelir?

Silivri sular saat kaçta ne zaman gelir? 8-9 Ağustos su kesinti saatleri

İlçe        :              Ataşehir

Etkilenen Mahalleler     :              İçerenköy Mah

Arıza Sebebi      :              İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              08.08.2022 22:01

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 9.8.2022 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler     :              Bahçeşehir 2Kısım Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi   :              08.08.2022 20:13

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 8.8.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler     :              Çanta Balaban Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              08.08.2022 21:48

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 09.08.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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