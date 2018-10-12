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Silivri sular altında kaldı

İstanbul'un batısında etkisini gösteren sağanak yağış sonrası Silivri ve Çatalca'da su baskınları meydana geldi.

12 Ekim 2018 Cuma 17:08
Silivri sular altında kaldı

İstanbul'un batısında yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı, sahildeki yollar sular altında kaldı.

Silivri'de su basan iş yerlerinde biriken suyu tahliye çalışması yapıldı. Su tahliye edilirken geriye çamur kaldı.

Sahil yolundaki su birikintisi havadan da görüntülendi

Çatalca'da da bazı yollar su altında kaldı. Sürücüler su dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 17:08
  1. İstanbul
  2. silivri
  3. sağanak yağış

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