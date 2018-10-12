Silivri sular altında kaldı
İstanbul'un batısında etkisini gösteren sağanak yağış sonrası Silivri ve Çatalca'da su baskınları meydana geldi.12 Ekim 2018 Cuma 17:08
İstanbul'un batısında yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı, sahildeki yollar sular altında kaldı.
Silivri'de su basan iş yerlerinde biriken suyu tahliye çalışması yapıldı. Su tahliye edilirken geriye çamur kaldı.
Sahil yolundaki su birikintisi havadan da görüntülendi
Çatalca'da da bazı yollar su altında kaldı. Sürücüler su dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
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