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Silivri Gümüşyaka’da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu

Tekirdağ il sınırı Silivri Gümüşyaka’da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 19:23:48 -
Silivri Gümüşyaka’da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu

Tekirdağ il sınırı Silivri Gümüşyaka’da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.


Tekirdağ’a gitmek isteyen ve İstanbul’a dönen vatandaşlar il sınırında yoğunluğa neden oldu.



Tekirdağ’a gitmek isteyen ve Tekirdağ’dan İstanbul’a dönen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Tekirdağ il sınırı Silivri Gümüşyaka’da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak evrak kontrolü yaptı. Ekipler, vatandaşların ateşini de ölçtü. Polis ekiplerinin kontrolünde araç geçişleri sağlandı. Evrakları olmayan vatandaşların geçişine izin verilmedi. Oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu kameralara yansıdı.

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