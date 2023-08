Silivri Belediyesinden çiftçilere 12 milyon TL'lik tohumluk arpa desteği

Silivri Belediyesi, Çiftçiye Tohum Desteği Projesi kapsamında kendi arazilerinde yetiştirdiği yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpaların dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Kurfallı, Bekirli ve Akören mahallelerinde düzenlenen Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Törenleri ile 335 çiftçiye 1 milyon 340 bin TL değerindeki 67 ton tohumluk arpa dağıtıldı. Çiftçiler bu ürünlerle toplam 3.350 dönüm araziye ekim yapabilecek. Ürünlerini teslim alan çiftçiler destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti. Silivri Belediyesi bu yıl yaptığı tohumluk arpa dağıtımları ile üreticilere doğrudan 12 milyon TL’nin üzerinde destek olacak. Dağıtılan 600 ton tohumluk arpa ile Silivri’de yaklaşık 30.000 dönüm arazi yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpa ile buluşacak. Ayrıca tohumluk arpaların systiva ile ilaçlanmasını sağlayan Silivri Belediyesi hem tohumun kalitesini artıracak hem de çiftçileri 1 milyon TL’lik ilaçlama maliyetinden kurtarmış olacak.

SÜTÇÜ: “BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kurfallı’da düzenlenen törende konuşan Kurfallı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Sütçü, “Kurfallı’ya yaptığı desteklerden dolayı Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum.” dedi.

GENÇOĞLU: “ÖNDER ÇİFTÇİLİĞİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Sütçü’nün ardından açıklamalarda bulunan Silivri Ziraat Odası Başkanvekili Süleyman Gençoğlu, “Yaklaşık 1 yıl aradan sonra tekrar tohumluk arpa dağıtım töreninde bir aradayız. 1 yıl içerisinde belediyemizin bu ve benzeri destekleri oldu. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz 4 yılda kendini ciddi anlamda ispat etti. Başkan Yılmaz’a önder çiftçiliğinden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ORTA: “DESTEKLER HER GEÇEN SENE ARTARAK DEVAM EDİYOR”

Bekirli’deki törende konuşan Bekirli Mahallesi Muhtarı Siyami Orta, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın destekleri her geçen sene artarak devam ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

ÖZER: “BU DESTEKLER İÇİN SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM”

Orta’nın ardından açıklamalarda bulunan Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, “Volkan Başkanımızın göreve geldiği günden bu yana çiftçilerimize ve hayvancılarımıza giderek artan destekleri var. Bunları görerek, yaşayarak biliyoruz. Bu destekler için söyleyecek söz bulamıyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

ERGİN: “ÇİFTÇİ SAYIMIZ BU DESTEKLER SAYESİNDE TEKRAR ARTMAYA BAŞLADI”

Akören’deki törende konuşan Akören Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ergin, “Gün geçtikçe azalan çiftçi sayımız bu destekler sayesinde tekrar artmaya başladı. Gençlerimizin de çiftçiliğe olan ilgisi arttı. Başkanımız bize verdiği tüm sözleri tuttu. Belediye Başkanımıza tarıma ve çiftçiye vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA KONUŞULUYOR”

Dağıtım törenlerinde konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpa dağıtım töreninde bir aradayız. Silivri Belediyesi olarak üstümüze vazife olmadığı söylenmesine rağmen vazife bilerek, görev bilerek, bu ülke için, bu millet için sizlerle beraber 4 yıldır tarımsal üretim çalışmalarını sürdürüyoruz. Bize ‘Yapamazsın, tarım senin işin değil, belediye ile bu iş olmaz, belediyenin hantal yapısıyla, personeliyle bu işi yapamazsın, rezil olursun’ dediler. Mesai arkadaşlarımla beraber inatla, gecemizi gündüzümüze katarak Silivri için üretiyor, Türkiye için geliştiriyoruz sloganıyla yola çıktık. Silivri Belediyesinin 4 yıldır yapmış olduğu çalışmalar, yerli ve milli Türk tohumuna verdiği destekler hem Türkiye’nin dört bir yanında konuşuluyor hem de örnek alınıyor. Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün marifetiyle öncü, örnek ve önder projelere imza atıyoruz. Tüm hayvanlarımızın aşılanmasından ahır gübrelerinin taban gübresi olarak ücretsiz şekilde tarlalara atılmasına, yem bezelyesinden samana, mısır silajından tohumluk arpaya ve ayçiçek tohumuna kadar birçok projeye çeşitlendirerek devam ediyoruz. Hanımefendilerin üretime katılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bakın, eskiden Danamandıra’dan İstanbul Hali’ne kamyon kamyon barbunya giderdi. Ancak son yıllarda barbunya üretimi durmuştu. Danamandıra’da yaşayan 12 hanımefendi ile bir yola çıktık. Hanımefendiler bizden alt gübre desteği istedi verdik. Daha sonra üst gübre istediler onu da verdik. En sonunda bunu satamayız dediler; Silivri Belediyesi olarak alım garantisi veriyoruz, yeter ki siz üretin dedik. Hasat döneminde Danamandıra’ya gittiğimizde benim barbunyalarım nerede dedim; 1 sepet barbunyayı güç bela ayırmışlar. Çünkü üretilen ürünler satılıyor. Köylünün ürettiği ürünler, insanların organik tarıma ilgi duyması nedeniyle satılıyor. Şimdi 40’a yakın hanımefendiye ulaştık. Üretim kapasitesi arttı.” diye konuştu.

“SİLİVRİ’DE SERTİFİKALI TOHUMLUK ARPA KULLANIMI ORANI YÜZDE 85’E YÜKSELDİ”

Silivri’de sertifikalı tohum ekiminin Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “Çiftçilerimize destek verirken yerli ve milli Türk tohumuna, Türk tohumculuğuna da destek veriyoruz. Çünkü Türk tohumcusu, Türk ıslahçısı para kazanamazsa üretmekten vazgeçerler. Hal böyle olursa İsrail tohumuna, ABD tohumuna mahkum bir şekilde yaşamımızı sürdürürüz. Bakın Türkiye pazarında Türk ayçiçek tohumu kullanımı yüzde 5 civarında. Yüzde 95’i Avrupa’dan ve yurt dışından tedarik ediliyor. Biz 2 yıl önce Tekirdağ Kalkınma Ajansı, Trakya Tohumcular Derneği, Tekirdağ İl Müdürlüğü ve Silivri Belediyesi olarak ortak bir proje yaptık. 8 çeşit yerli ve milli ayçiçek tohumu ektik. Buradan elde ettiğimiz en iyi tohumlarla 1.200 dönüm arazimize deneme ekimi yaptık. Elde ettiğimiz ürünlerden ürettiğimiz 65.000 litre ayçiçek yağını çiftçilerimizle, köylülerimizle paylaştık. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız 2023 yılında, 2023 paket milli hibrit ayçiçek tohumunu çiftçilerimize hediye ettik. Silivri’de yaklaşık 400.000 dönüm arazi ekiliyor. Bu arazilerin 100.000 dönümü ise Silivri Belediyesinin dağıtmış olduğu yerli ve milli tohumlarla, fidelerle ekiliyor. Tüm Türkiye’de sertifikalı tohumluk arpa tohumu kullanımı oranı yüzde 8 civarında. Oysa yerli tohum demek ileri teknolojiden geçen, ilaçlanan, rekoltesi yüksek olan, devlet desteği alan tohum demek. Türkiye’de oran yüzde 8 iken Silivri’de sertifikalı tohumluk arpa ekilme oranı yüzde 85 arkadaşlar. Silivri Belediyesinin dağıttığı tohumlar sayesinde ilçemizde yüzde 85 oranında sertifikalı ürün ekiliyor. Bu çok önemli bir oran. Biz bu işi oy için, seçim için yapmıyoruz. Bu millete, bu devlete olan borcumuzu ödemek için, görevimizi yerine getirmek için yapıyoruz. Çünkü biz yerli tohumun; yerli tank, yerli uçak, yerli, roket, yerli silah kadar önemli olduğunu biliyor ve bunu için çaba sarf ediyoruz.” dedi.

“SİLİVRİ İBB İÇİN BÜYÜK ÇOK BİR FIRSATTIR”

Silivri için turizm master planı hazırlanmasının önemine değinen Başkan Volkan Yılmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Bir tek şeye ihtiyacımız var o da çalışkan olmak’ der. Çok çalışkan olursak tekrar bu topraklarda daha önce atalarımızın yazdığı hikâyelerin daha iyilerini yazabiliriz. İstanbul’un gıda ve hayvancılık üssü olabiliriz. İstanbul’un nefes almak için geldiği, doğa turizminin yaşandığı bir turizm beldesi olabiliriz. Turizm beldesi olabilmemiz için bizim bir turizm master planına ihtiyacımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da ifade ettim, İBB meclisinde de ifade ettim. Silivri, Çatalca, Şile, Arnavutköy, Büyükçekmece ekseninde bir turizm master planı yapmazsanız İstanbullunun ucuz ve yakın tatil ihtiyacına yanıt veremezsiniz dedim. Ayrıca bu bölgelerdeki insanların kırsaldan göç etmesine sebep olursunuz dedim. Bu plan sayesinde marjinal, yani tarım hüviyetini kaybetmiş arsaların, ormanların kenarlarına yüzde 5-7 gibi çok düşük imarla tek katlı otellerimiz olabilir. Bu oteller istihdam demek, tarım ürünlerinin köylerden alınması demek, buraya turistin gelmesi demek, gelen turistin bu köylerden alışveriş yapması demek. Silivri bu konuda İBB için çok büyük fırsattır. İBB bunu yaptığı takdirde 20 milyon İstanbullu 45 dakikada bir tatil beldesine ulaşmış olabilir. Denizde, ormanda, doğada zaman geçirebilir. Biz bu master plan ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“İBB DEZAVANTAJLI BÖLGELERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPMAK ZORUNDADIR”

İBB’nin kırsala yönelik hizmetlerde pozitif ayrımcılık yapması gerektiğini vurgulayan Başkan Volkan Yılmaz, “İBB’de MHP Grup Başkanvekili olarak konuşmalar yapıyorum. Anlaşamadığımız konulardan biri de köylerin görmezden gelinemeyeceği konusu. Biz orada Silivri dediğimiz zaman suratların ekşidiğini, buruştuğunu fark ediyoruz. Köyleri sırtlarında küfe gören bir anlayışla İstanbul’u yönetiyorlar arkadaşlar. Köye park, yol, hizmet dediğimiz zaman burada kaç kişinin yaşadığına, kaç kişinin bu hizmeti alacağına bakıyorlar. Oysa kamu hizmeti kaç kişinin o hizmeti alacağına bakmaz. O köyde yaşayan herkesin, her çocuğun, her gencin, her annenin o hizmetten hakkı vardır. İBB, dezavantajlı bölgelerde yaşayanlara pozitif ayrımcılık yapmak zorundadır. Buralara daha fazla hizmet götürmek zorundadır.” diye konuştu.

“İBB’DE TARIM VE HAYVANCILIĞI KONUŞTUĞUMDA BAZI ARKADAŞLARIN CANLARI SIKILIYOR”

Silivri’nin bir mezbaha ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, “İstanbul’un ilk ve tek Canlı Hayvan Pazarını Silivri’de açtık. Niye? Çünkü üreticilerimiz hayvanlarını değerinden ucuza satmak zorunda kalıyorlardı. Bu pazarın dolup taşması gerekirken çok az talep ve ilgi görüyor. Bana söylenen şu; ‘Bu hayvan pazarının yanında bir mezbaha olmaz ise sacın bir ayağı topal gider.’ Vatandaşlarımız Canlı Hayvan Pazarının yanına bir de mezbaha yapmamızı istediler. Biz de yapalım dedik. Ancak mezbaha yapma görev, yetki ve sorumluluğu İBB’ye ait. Biz istesek de yapamıyoruz. İBB’ye dedik ki ‘Size hayvan pazarının hemen yanı başında ücretsiz bir yer tahsis edelim. Alkış da oy da sizin olsun. Gelin bu mezbahayı buraya yapın.’ Yazılı olarak da sözlü olarak da bu talebimizi ilettik. Sözümüz de yazımız da dinlenmedi. Verilen tek cevap suskunluk oldu. Ne evet dediler ne hayır dediler. Ne yaparım ne yaptırırım mantığına döndü iş. Ardından dedik ki madem suskun kalıyorsunuz bir imza ile yetkiyi bize verin mezbahayı biz yapalım. 300 milyar TL bütçenin içerisinde sizin hayvancıya ayıracak paranız yoksa ben 1 milyar 300 milyon TL bütçemle bu mezbahayı yapayım dedim. Cevap dahi vermiyorlar. Ne deniyor biliyor musunuz? Kestanelik köyünde; Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca’ya hizmet edecek bir mezbaha var. Var mı Kestanelik’te açık bir mezbaha arkadaşlar? Orada çalışmayan bir mezbaha var. 4 yıldır mezbaha açılamıyor. Her zaman söylüyorum; eğer köyleri sırtınızda yük görürseniz, buraları görmezden gelirseniz köylere hizmet getiremezsiniz. Ben İBB kürsüsünde köyleri, tarımı, hayvancılığı konuştuğumda bazı arkadaşların canları sıkılıyor. Varsın sıkılmaya devam etsin. Biz konuşmaya devam edeceğiz.” dedi.

“SİLİVRİ’NİN PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Köylerin imar planlarını çözdüklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Köylerimizin imar planlarını çözüyoruz. İBB ile 3 yıldır görüşüyoruz. 3 yılın sonunda ifraz şartlarını 2 dönümden 500 metreye indirmeyi düşünüyoruz. Yani 2 dönüm arazisi olan vatandaşlarımız buraya 1 ev değil 4 ev yapabilecek. Çocuğuna, kızına ev yapabilecek. Bunlar Silivri’nin biriken problemleriydi. Biz bu ve benzeri problemleri çözmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.