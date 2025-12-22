  • İSTANBUL
Gündem

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABB’den Keçiören’e tek kişilik işkence! Mansur Yavaş’ın çalışma vizyonu

Hizmet üretmek yerine reklam yapmayı tercih eden CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent trafiğinin can damarı Fatih Köprüsü’nü adeta "modern bir çileye" dönüştürdü. Ağustos ayından bu yana süren yol genişletme çalışmasında sahada çalışan sadece tek bir işçinin olması, "Mansur Yavaş’ın çalışma vizyonu bu mu?" sorularını akıllara getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Ağustos ayında "müjde" diyerek Keçiören’in en kritik noktalarından Fatih Köprüsü’nde yol genişletme çalışması başlattığını duyurmuştu. Sosyal medyada "konforlu ulaşım" edebiyatı yapan ABB’nin maskesi, şantiye alanındaki skandal görüntüyle düştü. 800 metrelik devasa projede sadece tek bir işçinin görevlendirilmesi, CHP belediyeciliğinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

MİNİ KEPÇELİ "MESAİ" KOMEDİSİ!

800 metre uzunluğundaki köprüde aylar geçmesine rağmen tek bir arpa boyu yol alınamadı. Skandalın perde arkasında ise ABB’nin "tasarruf" adı altında vatandaşa reva gördüğü çalışma yöntemi yatıyor:

  • Tek Adam Şantiyesi: Dev köprü projesi, mini bir kepçe ve tek bir işçiye emanet.
  • Saatli Hizmet: Sabah 09.00’da "besmele çekmeden" koltuğuna oturan işçi, 17.00’de elindeki kepçeyi bırakıp evine gidiyor.
  • Kırıyor, Topluyor, Taşıyor: Sahada ekip olmadığı için aynı işçi hem operatörlük yapıyor hem de araçtan inerek molozları kendi eliyle topluyor. Vardiya sistemi yok, gece çalışması yok, planlama hak getire!

KEÇİÖRENLİLER TRAFİĞE HAPSEDİLDİ!

Ağustos ayından bu yana bitirilemeyen çalışma yüzünden Keçiören halkı sabah ve akşam saatlerinde adeta kontak kapatma noktasına geldi. 4 şeritten 6 şeride çıkacağı vadedilen yol, daraltılan şeritler ve terk edilmiş görünümlü şantiye alanı nedeniyle trafiği daha da içinden çıkılmaz bir hale soktu.

SABIR TAŞTI: BU ZULÜM NE ZAMAN BİTECEK?

Bölge sakinleri ve sürücüler, aylar sürecek bir çalışmanın bir haftada bitebileceğini ancak ABB’nin iş bilmezliği yüzünden "yol işkencesine" dönüştüğünü vurguluyor. Vatandaşlar isyan ederek, "Mansur Yavaş reklam filmi çekeceğine, buraya üç beş işçi daha göndersin. Bir kişiyle kosoca köprü mü genişletilir?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

