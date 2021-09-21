Silinen günlerin tamamını ihya etmek gerekir mi?

Soru: Ben Bağ-Kur sigortalısıyım. Emekli olmak için 1100 gün prim eksiğim var. Benim primi ödenmediği için silinen 2640 günlük Bağ-Kur sürem bulunuyor. Bu sürenin bana yetecek kadar olan kısmını ödeyerek emekli olmam mümkün olur mu? Hacı K. ¥

Cevap: Prim borcu nedeniyle silinen Bağ-Kur sürelerinin daha sonradan primini ödemek yoluyla hizmetten saydırılması mümkün. Hatta şu an yürürlükte olan yapılandırma kanunu kapsamında canlandırma yapmak da oldukça ekonomik. Ancak borç nedeniyle silinen Bağ-Kur günlerinin kısmi olarak yani ihtiyaç duyulan kadarını canlandırmak mümkün değil. Silinen tüm sürelere ait primlerin ödenmesi şart. Şu hususu belirteyim. Yapılandırma kapsamında ödeyeceğiniz prime ait tutar normal şartlarda ödeyeceğinizin yarısı kadar olacak. Ayrıca günlerininiz fazlalığı emekli maaşınızın da daha yüksek bağlanması demek olacak. Yapılandırma fırsatından yararlanarak Bağ-Kur ihyası yapmanızı öneririm.