Silinen anılarına sanatla yeniden kavuşuyor

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Geçirdiği iş kazası sebebiyle hafızasını kaybeden, eşi ve çocukları dahil geçmişine dair hiçbir şeyi hatırlamayan 41 yaşındaki Mustafa Sarıtepe, halk eğitim merkezinde gittiği ebru ve noktalama sanatı kursu ile silinen anılarını yeniden canlandırmaya başladı.

Özel bir şirkette çalışırken 4 yıl önce geçirdiği iş kazasında kazasında başından aldığı ağır darbe sebebiyle zihni yeni doğmuş bir bebeğinkiyle aynı düzeye dönen iki çocuk babası Mustafa Sarıtepe, eşinin destekleriyle hayatı sil baştan öğrendi.

Eşi ve çocukları dahil kimseyi hatırlayamayan, konuşmayı, okuma-yazmayı unutan, yürümeyi yeniden öğrenmek zorunda kalan Sarıtepe, eşi tarafından her gün götürüldüğü Sincan Halk Eğitim Merkezi'ndeki sanat kurslarıyla unuttuğu anılarını teker teker yerine koymaya başladı.

Kazanın ardından 11 yıldır evli olduğu eşi ile yaşadıkları kabus gibi günleri AA muhabirine anlatan 41 yaşındaki Aygül Sarıtepe, üniversite mezunu olan eşinin işe girdikten 8 ay sonra bu kazayı geçirdiğini, uzun süre yoğun bakımda kaldığını ve uyandığında hiçbir şeyi hatırlamadığını belirtti.

O dönem büyük kızının 5 yaşında, küçük kızının da 7 aylık olduğunu aktaran Sarıtepe, bu süreçte sağ tarafında güç kaybı yaşayan eşinin sık sık nöbet geçirdiğini söyledi.

- "Bana iki sene 'anne' dedi"

Sarıtepe, "Mustafa evden dışarı çıkamıyordu. Okuma-yazması sıfırlandı, çocukları, beni tanımıyordu. Onun için hepimiz 'anne ve babaydık.' Bana iki sene 'anne' dedi. Başka bir kelime de söylemiyordu." ifadelerini kullandı.

Eşi ile iki yıl belediyenin okuma-yazma kurslarına gittiğini anlatan Sarıtepe, "Ardından Sincan Halk Eğitim Merkezi'ne gelmeye başladık. Burada kolunu biraz daha kullanabilmeye başladı. Ebru ve noktalama çalışmaları çok hoşuna gitti." dedi.

- "Kursla birlikte hafızası oturmaya başladı"

Bu süreçte eşine sürekli hikaye okuduğunu, konuşmasının böyle geliştiğini belirten Sarıtepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yazıları hiç tanımıyordu ama devamlı telefonu göstererek görselliğini kuvvetlendirdim. Böylelikle telefonunu yeniden kullanmaya başladı. Tek başına hiçbir yere gidemezdi, her yere beraber gittik, geldik. Evde asla yalnız bırakamıyordum. Yaşadıklarımız çok zordu. Çok sakin Mustafa'dan hırçın, her şeye bağıran birine dönüşmüştü. Halk eğitim kursunda yaptığı ebru, noktalama çalışmalarıyla hafızasındaki parçalar oturmaya başladı. Artık çocuklarla iletişim kurmaya, onlarla oynamaya çalışıyor."

Eşinin kendilerini tanımaya ve kabullenmeye başladığını anlatan Sarıtepe, "Halk eğitim kursu eşimin hayatını çok değiştirdi. Görenler hep nereden nereye diyorlar. Kazadan sonraki haliyle şimdiki hali o kadar farklı ki. Elini bile kullanamıyordu, yürümüyordu. Eşim hala kaza anını hatırlamıyor ama daha eskiyi hatırlıyor. Mesela bana çok eskiden aldığı bir hediyeyi gördüğünde hatırlayabiliyor." dedi.

Sarıtepe, eşinin malulen emekli olduğunu ifade ederek, kaza esnasında eşinin beyninde okuma kısmının ciddi bir şekilde zarar gördüğünü, bu nedenle hiçbir zaman tam olarak düzelemeyeceğini dile getirdi.



Aygül Sarıtepe, kurslar sayesinde büyük aşama kat ettiklerini, artık eşiyle çok daha iyi iletişim kurabildiklerini vurguladı.

- "Sınıfa hep yüzü gülerek giriyor"

Sincan Belediyesi ve Sincan Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen kursun eğitimcilerinden Hakime Saraçoğlu da Mustafa Sarıtepe'nin kursa ilk geldiğinde çok içine kapanık ve mutsuz olduğunu söyledi.

Bunun üzerine onu biraz daha rahatlatabilmek için ebru ve noktalama çalışmalarına başladıklarına anlatan Saraçoğlu, "Mustafa beydeki değişim çok fark ediliyor. Artık mutsuz değil, mutlu. Sınıfa hep yüzü gülerek giriyor, herkese selam veriyor. Bunlar çok güzel gelişmeler. Evde de çok sakinleştiğini öğrendim. İnşallah sağlığına kavuşabilir." diye konuştu.

- "Kursta olmaktan mutluyum"

Anılarını belli bir oranda hatırlamasına karşın konuşmakla ilgili sağlık sorunları devam eden Mustafa Sarıtepe de kursla ilgili düşüncelerini, "Kursta olmaktan mutluyum, seviyorum. Ebru yapmayı çok seviyorum. Daha iyiyim." sözleriyle dile getirdi.

Sarıtepe, noktalama çalışmasını da çok sevdiğini ifade etti.



