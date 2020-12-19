Silikon Vadisi'nde yaprak dökümü! Yazılım devi de ayrılıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle teknoloji şirketleri de bazen zorlu kararlar almak zorunda kalıyor. Bilgi işlem ve sayısal görüntüleme donanımları üreten ABD merkezli şirket Hewlett Packard Enterprise (HPE), teknolojinin başkenti olarak nitelendirilen Silikon Vadisi'nden ayrılmış ve Teksas'a taşınmıştı.

ABD'li teknoloji şirketi Oracle da, şirket merkezini Teksas'ın başkenti Austin'e taşıma kararı aldığını duyurdu.

Küresel çapta 135 bin çalışanı bulunan Oracle, Silikon Vadisi’nin en eski şirketlerinden biriydi.

Şirket aynı zamanda çalışanlarına istedikleri ofis bölgesini seçme ya da uzaktan çalışma imkanı tanıyan esnek çalışma şartlarını da hayata geçirdiklerini duyurdu.

Oracle son olarak, Çinli ByteDance'in TikTok için kuracağı küresel şirkete Walmart ile birlikte ortak olacağı konusuyla gündeme gelmişti. Ancak şirketler arasında herhangi bir anlaşma gerçekleşmedi.

Tesla ve SpaceX kurucularından Elon Musk da Silikon Vadisi'nin bulunduğu Kaliforniya'dan ayrılarak Teksas'a taşınma kararı aldığını açıklamıştı.