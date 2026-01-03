Silifke’de korkutan yangın: Otomobil D-400 karayolunda alevlere teslim oldu!

Mersin-Antalya D-400 karayolu, bugün öğleden sonra korku dolu anlara sahne oldu. Taşucu istikametinde ilerleyen İ.A. yönetimindeki 02 HK 709 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Dumanların yükseldiğini gören sürücü, soğukkanlılığını koruyarak aracı hemen güvenlik şeridine çekti. Sürücü ve araçta bulunan 2 yolcu kendilerini dışarı atar atmaz, otomobil saniyeler içinde dev bir alev topuna dönüştü.

Mersin’in Silifke ilçesinde seyir halinde alev alarak yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Silifke ilçesi Taşucu istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 02 HK 709 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Dumanları fark edip, otomobilini güvenlik şeridine çekerek yanındaki 2 kişi ile birlikte inen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Bu sırada araç alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin yaptığı müdahale ile alevler söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılmaz hale geldi.