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Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali başladı

Mersin’in Silifke ilçesinde bu yıl 46’ncısı düzenlenen Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali başladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:32
Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali başladı

Mersin’in Silifke ilçesinde bu yıl 46’ncısı düzenlenen Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali başladı.


Anıt Meydanı’ndaki festival açılışında saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Yörük çadırlarının kurularak konuklara yöresel yiyeceklerin ikram edildiği festivale, çok sayıda kişi katıldı.


Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, festivallerin kaynaşma ve buluşma vesilesi olduğunu söyledi. Cinbir, "Bu süreç içerisinde festivalin 46 yıldır yapılmasında emeği geçenleri kutluyorum. Silifke bulunduğu konum itibarıyla, doğasıyla, deniziyle, tarihi yerleriyle Akdeniz’in parlayan yıldızı. 46 yıldır kutlanan bu festival, Silifke’nin adını Türkiye’de olduğu gibi dünyaya da duyurdu" dedi.


Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok da Silifke’nin kültürel açıdan önemine değinerek, Türkiye’de 46 yıldır aralıksız kutlanan festivalin ülkedeki 3. büyük festival olduğunu vurguladı. Altunok, "Her yıl 20-26 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Silifke Festivalimizi bu yıl Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle 19-23 Haziran 2019 tarihleri arasında kutlamayı hedefledik. Silifke kültürel açıdan önemli bir ilçedir. 1974 yılında Silifke Müzik ve Folklor Festivali olarak başlayan ve 1979 yılına kadar bu isimle kutlanan Silifke Festivali, 1979 yılından itibaren ise 6. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali olarak kutlanmaya başlamıştır. 1996 yılında ise adı Uluslararası Silifke Kültür Haftası olmuştur. Türkiye‘de 46 yıldır aralıksız kutlanan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali’nin diğer festivallerden farkı ise ülke içerisinde kutlanan 3. büyük festival olmasıdır. Silifke, Türkiye’nin Akdeniz’le buluştuğu sanayi tarım ve hizmetler sektörüne ulaşan noktada Türkiye adına önemli bir ilçemiz olmuştur. Birlik ve beraberlik olduğu sürece Silifke adına gelecek her festivali çok daha özel kutlayacağız. Bu yıl kutlamayı hedeflediğimiz festival etkinliklerimiz arasında masa tenisi, satranç ve futbol turnuvaları, bisiklet kriteryumu, amatör ses yarışması, sanatçı konserleri, batırık ve yoğurt yarışması yer almaktadır. Silifke’ye ve 46 yıldır bu haftanın kutlanmasında emeği geçen, şu anda hayatta olmayan büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaşayanları minnet ve şükranla anıyorum. Çalışma gücünü ve şevkini sizlerin destek ve güveninden aldığımızı bir kez daha belirtiyor, festivalimizi onurlandıran yerli ve yabancı konuklarımıza, tüm Silifkeli hemşehrilerimize sevgiler saygılar sunuyorum” dedi.


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de festivalde emeği geçenlere teşekkür etti. Seçer, “Partisi ne olursa olsun hem Mersin Büyükşehir Belediyesi hem de Silifke Belediyesi olarak halkımıza hizmet için varız. Ayrı gayrı olmadan, sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:32
  1. kültür
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