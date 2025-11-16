  • İSTANBUL
Şili'de vatandaşlar devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor

Şili'de vatandaşlar devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor

Şilililer 16 Kasım Pazar günü, siyasi yasak nedeniyle yeniden aday olamayan Devlet Başkanı Gabriel Boric'in halefini seçmek üzere sandık başına gidecek.

Şilililer 16 Kasım Pazar günü, siyasi yasak nedeniyle yeniden aday olamayan Devlet Başkanı Gabriel Boric'in halefini seçmek üzere sandık başına gidecek.
15,7 milyon vatandaşın oy kullanmaya çağrıldığı ve zorunlu oy hakkının bulunduğu Şili, son yılların en gergin seçimlerinden birine hazırlanıyor.

Anketler iki adayın da ikinci tura kalmamak için gereken yüzde 50'ye ulaşamayacağını gösterirken, Kast ve Jara arasında 14 Aralık'ta yapılacak ikinci tur seçim en olası senaryo olarak görünüyor.

Analistler, seçmenlerin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan gençlerin belirleyici olacağına dikkat çekiyor.

Seçim, önceki seçimlere damgasını vuran ekonomik ve sosyal tartışmaları arka plana iten güçlü bir kutuplaşmanın ortasında ve vatandaşların ana kaygısının güvenlik olduğu bir ortamda gerçekleşiyor.

Anketler komünist Jeannette Jara, aşırı sağcı Jose Antonio Kast ve radikal özgürlükçü Johannes Kaiser'i önde gösteriyor.

Eski bir çalışma bakanı ve Şili için Birlik bloğunun tek temsilcisi olan Jara, birleşik bir sol kanat adayına liderlik eden ilk komünist durumunda.

Diğer uçta ise 2021'de kazanmaya çok yaklaşan Kast, düzensiz göçe karşı sert bir söylem benimseyerek güçlendirilmiş sınırların genişletilmesini, kitlesel sınır dışı edilmeleri ve polis varlığının arttırılmasını öneriyor.

Bu seçimin sürprizi, kışkırtıcı söylemi ve Donald Trump'tan esinlenen söylemleriyle dikkat çeken radikal özgürlükçü Johannes Kaiser oldu: 'Make Chile Great Again' (Şili'yi Yeniden Büyük Yap) şapkaları, bayraklar, gürültülü müzik ve göçmenler ile uluslararası örgütlere karşı konuşmalar.

