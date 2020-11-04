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Aktüel Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-04 23:58:35 -
Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

BOGOTA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 14 bin 340'a, Ekvador'da 12 bin 704'e, Bolivya'da 8 bin 751'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 21 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 340'a çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 840 artışla 515 bin 42'ye, iyileşenlerin sayısı 492 bin 149'a ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 704'e yükseldi.

Vaka sayısının 1323 artarak 171 bin 433'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 149 bin 48 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

- Bolivya

Bolivya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 8 bin 751'e, vaka sayısı 69 artışla toplamda 141 bin 936'ya ulaştı.

Ülkede bugüne kadar virüs tespit edilen 112 bin 526 kişi iyileşti.

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