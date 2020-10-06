Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Şili'de 13 bin 70, Ekvador'da 11 bin 702 ve Bolivya'da 8 bin 129'a yükseldi.



Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 33 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 70'e çıktı.



Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1560 artışla 473 bin 306'ya, iyileşenlerin sayısı 445 bin 418'e ulaştı.



Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 21 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgında ölü sayısı 11 bin 702'ye yükseldi.



Vaka sayısının 717 artarak 142 bin 56'ya çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 120 bin 511 oldu.



- Bolivya'da ölü sayısı 8 bin 129 oldu



Bolivya basınında çıkan haberlere göre de ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 artarak 8 bin 129'a, vaka sayısı ise 239 artışla 137 bin 107'ye ulaştı.



Ülkede şimdiye kadar 98 bin 7 kişi iyileşti.