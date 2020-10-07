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Aktüel Şili, Bolivya ve Guatemala'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor
Aktüel

Şili, Bolivya ve Guatemala'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-07 19:39:24 -
Şili, Bolivya ve Guatemala'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 90, Bolivya'da 8 bin 156'ya, Orta Amerika ülkesi Guatemala'da 3 bin 335'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 20 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 90'a çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1134 artışla 474 bin 440'a, iyileşenlerin sayısı 447 bin 53'e ulaştı.

Bolivya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 27 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 156'ya yükseldi.

Vaka sayısının 361 artarak 137 bin 468'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 98 bin 542 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

- Guatemala'da ölü sayısı 3 bin 335 oldu

Guatemala basınında çıkan haberlere göre de ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 artarak 3 bin 335'e, vaka sayısı ise 834 artışla 95 bin 704'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 84 bin 36 kişi iyileşti.

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