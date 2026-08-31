  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni hedefleri belli oldu! “Saldırı hazırlığına başladık” Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı TOGG T6X fiyatıyla dengeleri değiştirecek! İşte talep toplama ve teslimat tarihi Dr. Muhammed Mazhar Şahin’den Zelenski’ye sert çağrı: Netanyahu’nun gemisinden in! Siyonist İsrail’in yeni iftiralarına tepki 250 araç kayıp 1.9 milyon üyenin verileri kopyalandı... Hem yalancılar hem talancılar Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme: Adliyeye sevk edildiler Büyüme rakamları açıklandı! Türkiye ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü Burak Özçivit kardeşinin düğününe gitmemişti! Babası nedenini açıkladı Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gitti
Yerel Şile'deki bina görenleri şaşırtıyor!
Yerel

Şile'deki bina görenleri şaşırtıyor!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Şile'de üzerinden yol geçen 2 katlı 8 daireli bina sosyal medyada gündem olurken,bina sakinlerinin bazıları üzerinden yol geçtiğini söylerken bazıları ise kaldırım geçtiğini belirterek durumdan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Şile Plaj Yolu Caddesi’nde inşa edilen 2 katlı bina, yapılış şekli ve hemen üstünden geçen yaklaşık 50 metre yol nedeniyle görenlerin dikkatini çekiyor. Binanın yol kotunun altında kalması sosyal medyada tartışmalara yol açarken, binada ikamet eden vatandaşlardan bazıları üzerinden yol geçtiğini söylerken bazıları ise kaldırım geçtiğini söyledi.

"Bile bile aldım, 30 senedir oturuyorum"

Binanın mevcut durumunu bilerek daire satın aldığını belirten bina sakini Mustafa Çekici, durumu şu sözlerle aktardı:

"Burası 5 liraysa, burası 1 lira. Gücümüz ona yetti, onu aldık. Ama ileride daha iyisini alabilirsek alacağız. Binada 8 tane daire var, hepsinden yol geçiyor. Durumu biliyordum, bile bile aldım. Altta ev var, üstünde yol var. Duyduğuma göre bina 1956’da yapılmış, 30 senedir de ben oturuyorum."

"Bina yapıldıktan sonra yol inşa edilmiş"

2005 yılında mülk sahibi olan ve 2008 yılından bu yana binada yaşayan 58 yaşındaki Züleyha Temiz, "Ben 2005’ten beri buradayım. Binayı 2005’te aldık, 2008’den itibaren oturuyorum. Herhangi bir sıkıntımız yok, aldık ve eşim tamir edip yaptı. Burada 8 daire var, karşı binamızda ise 56 daire bulunuyor. Benim tapum da var, her şeyim de var. Evim asma tavan, yoldan araba geçince ses bile duyulmuyor. Herhangi bir sıkıntım yok" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada
Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada

Gündem

Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada

Alevler 2 binayı sardı! Gaziosmanpaşa'da korkutan yangın
Alevler 2 binayı sardı! Gaziosmanpaşa'da korkutan yangın

Yerel

Alevler 2 binayı sardı! Gaziosmanpaşa'da korkutan yangın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23