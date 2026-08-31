Şile'deki bina görenleri şaşırtıyor!

Şile Plaj Yolu Caddesi’nde inşa edilen 2 katlı bina, yapılış şekli ve hemen üstünden geçen yaklaşık 50 metre yol nedeniyle görenlerin dikkatini çekiyor. Binanın yol kotunun altında kalması sosyal medyada tartışmalara yol açarken, binada ikamet eden vatandaşlardan bazıları üzerinden yol geçtiğini söylerken bazıları ise kaldırım geçtiğini söyledi.

"Bile bile aldım, 30 senedir oturuyorum"

Binanın mevcut durumunu bilerek daire satın aldığını belirten bina sakini Mustafa Çekici, durumu şu sözlerle aktardı:

"Burası 5 liraysa, burası 1 lira. Gücümüz ona yetti, onu aldık. Ama ileride daha iyisini alabilirsek alacağız. Binada 8 tane daire var, hepsinden yol geçiyor. Durumu biliyordum, bile bile aldım. Altta ev var, üstünde yol var. Duyduğuma göre bina 1956’da yapılmış, 30 senedir de ben oturuyorum."

"Bina yapıldıktan sonra yol inşa edilmiş"

2005 yılında mülk sahibi olan ve 2008 yılından bu yana binada yaşayan 58 yaşındaki Züleyha Temiz, "Ben 2005’ten beri buradayım. Binayı 2005’te aldık, 2008’den itibaren oturuyorum. Herhangi bir sıkıntımız yok, aldık ve eşim tamir edip yaptı. Burada 8 daire var, karşı binamızda ise 56 daire bulunuyor. Benim tapum da var, her şeyim de var. Evim asma tavan, yoldan araba geçince ses bile duyulmuyor. Herhangi bir sıkıntım yok" şeklinde konuştu.