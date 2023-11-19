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Eğitim Şile’de okullar yarın tatil!
Eğitim

Şile’de okullar yarın tatil!

Yeniakit Publisher
2023-11-19 16:25:00 - 2023-11-19 16:27:15
Şile’de okullar yarın tatil!

İstanbul Şile'de olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi,

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."

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