Şile’de kaybolan 1 kişi her yerde aranıyor

Şile Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, önceki sabah saatlerinde Ayazma Plajı’nda 2 vatandaşın denize girdiği ve kaybolduğu belirtildi. Açıklamada, “Kayıp olan 2 vatandaşımız için devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde 23.07.2021 tarihinde, saat 14:10’da Ayazma Plajı’nda, denize girerek yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kayıp olan B.M. isimli vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olan 1 vatandaşımız için arama çalışmaları devam etmektedir.” denildi.