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Yerel Şile’de kaybolan 1 kişi her yerde aranıyor
Yerel

Şile’de kaybolan 1 kişi her yerde aranıyor

Şile’de serinlemek için denize girdikten sonra kaybolanlardan birinin daha cansız bedeni bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 16:50:00 -
Şile’de kaybolan 1 kişi her yerde aranıyor

Şile Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, önceki sabah saatlerinde Ayazma Plajı’nda 2 vatandaşın denize girdiği ve kaybolduğu belirtildi. Açıklamada, “Kayıp olan 2 vatandaşımız için devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde 23.07.2021 tarihinde, saat 14:10’da Ayazma Plajı’nda, denize girerek yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kayıp olan B.M. isimli vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olan 1 vatandaşımız için arama çalışmaları devam etmektedir.” denildi.

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