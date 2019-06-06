Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü.

İstanbul Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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