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Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü

Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:07
Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü

İstanbul Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:07
  1. İstanbul
  2. Şile
  3. Saklıgöl
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