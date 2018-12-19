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Şile'de alarm! 16 kişi kurtarılmayı bekliyor

İstanbul Şile'de bir kargo gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturdu. Gemide bulunan 16 kişilik mürettebat tahliye ediliyor.

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:42

Şiddetli fırtına nedeniyle bir gemi Şile açıklarında karaya oturdu. 118 metre uzunluğundaki 3 bin ton dökme soda yüklü genel kargo gemisi MV- Natalia İstanbul Boğazı'na girerek Marmara denize açılmak isterken fırtınaya yakalandı. Gece saat 00.04'den itibaren yaklaşık 7 saat fırtınayla mücadele ettiği ve geminin makine arızası nedeniyle harekat edemediği öğrenildi.

Valilikten açıklama

Şile'de Karaburun mevkiinde, Comoros (Komor Adaları) bandralı Natalia isimli kuru yük gemisinin karaya oturması ile ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Şile ilçesi Karaburun mevkiinde, Comoros (Komor Adaları) Bandralı NATALIA isimli kuru yük gemisinin karaya oturduğu anlaşılmıştır. 16 mürettebatı bulunan gemide can kaybı bulunmayıp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:42
  1. İstanbul
  2. FIRTINA
  3. gemi
  4. şile

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