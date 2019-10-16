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Şile yolunda iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Şile yolunda iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:57
Şile yolunda iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'dan Şile yönüne ilerleyen Mahmut Pakiş yönetimindeki otomobil, Üvezli sapağından yola çıkış yapan Selin Erekli'nin kullandığı otomobile yandan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmagüvenlik önlemi alırken, her ikiotomobilde yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şile istikametine doğru yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasıyla nornale döndü.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:57
  1. İstanbul
  2. Şile
  3. trafik kazası
  4. jandarma

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