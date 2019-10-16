Şile yolunda iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Şile yolunda iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.16 Ekim 2019 Çarşamba 15:57
İstanbul'dan Şile yönüne ilerleyen Mahmut Pakiş yönetimindeki otomobil, Üvezli sapağından yola çıkış yapan Selin Erekli'nin kullandığı otomobile yandan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmagüvenlik önlemi alırken, her ikiotomobilde yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Şile istikametine doğru yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasıyla nornale döndü.
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