Şile yolunda iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var Şile yolunda iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Şile yönüne ilerleyen Mahmut Pakiş yönetimindeki otomobil, Üvezli sapağından yola çıkış yapan Selin Erekli'nin kullandığı otomobile yandan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmagüvenlik önlemi alırken, her ikiotomobilde yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Şile istikametine doğru yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasıyla nornale döndü.

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