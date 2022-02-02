Şile Belediyesi 60 taşınmazı ihale ile satacak

İstanbul'un incisi, Yavuz Selim Köprüsü ile birlikte çok daha değerli bir ilçe haline gelen Şile'de ihale ile taşınmaz satışı gerçekleştiriliyor. Şile Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda 60 taşınmazın ihale usulü satışa çıkacağı açıklandı. Satışa çıkarılan arsalar arasında, denize ve plaja 200 metre mesafede 717 m2'lik bir arsa da bulunuyor.