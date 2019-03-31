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Silaj makinesine düşen çocuk yaşamını yitirdi

Muş'ta, babası Özcan Akpolat'a ait çiftlikte silaj makinesine düşen 16 yaşındaki Şervan Akpolat, hayatını kaybetti.

31 Mart 2019 Pazar 17:15
Silaj makinesine düşen çocuk yaşamını yitirdi

Muş’ta Merkeze bağlı Suluca köyünde, babasına ait çiftlikteki silaj makinesine mısır atmak isteyen Şervan Akpolat'ın kazağı, makinenin koluna takıldı.

Kendisini makineden kurtaramayan Akpolat, içine düşerek, can verdi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile 112 Acil Servis ekipleri, çocuğun cansız bedenini makineden çıkardı.

Şervan Akpolat'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:15
  1. Muş Devlet Hastanesi
  2. Muş
  3. Suluca köyü
  4. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü
  5. otopsi

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