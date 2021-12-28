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Gündem Silahlı soyguncular kuyumcudan tam 1 kilo altın çaldı!
Gündem

Silahlı soyguncular kuyumcudan tam 1 kilo altın çaldı!

Şanlıurfa'da kar maskesiyle girdikleri kuyumcuyu tüfekle etkisiz hale getiren 2 şüpheli, yaklaşık 1 kilo altınla kaçtı. Polis, güvenlik kamerası ve parmak izlerinden kimliklerini belirledikleri şüphelileri arıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 11:47:00 -
Silahlı soyguncular kuyumcudan tam 1 kilo altın çaldı!

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan kuyumcu İbrahim Çeliktaş'a ait iş yerine 2 kişi girdi. Yüzlerini kar maskesi ile gizleyen 2 şüpheli, tüfekle Çeliktaş'ı etkisiz hale getirdikten sonra tezgahta bulunan yaklaşık 1 kilo altını aldı.

Şüpheliler altınlarla kaçtıktan sonra kuyumcu Çeliktaş, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Polis, altınlarla kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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