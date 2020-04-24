Silahlı soygun yapan şüpheliler adliyede

Gaziantep’te bir telefon bayisinde silahlı soygun gerçekleştiren 4 şüpheli, yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi 23 Nisan Mahallesi’nde bir telefon bayisinden yağma yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Yüzleri maskeli iki şahıs, iş yeri sahibine tabanca göstererek çanta içindeki 70 bin lira ve dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin olaydan sonra kendilerini bekleyen motosikletle kaçtıkları tespit edildi.

Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, iş yerinde ve bölgedeki 500 güvenlik kamerasında inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu adresleri belirlenen şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.A., M.Ş., M.Ş. ve A.Ş.’nin ifadeleri alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.