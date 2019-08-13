Silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kadın yaralanarak hastanelik oldu.13 Ağustos 2019 Salı 16:32
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kadın yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu B.A.(63) adlı kadın yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen T.B. kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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