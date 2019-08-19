Silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu Ağrı’nın Patnos ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre Patnos ilçesinden Erciş yolunda kendi kullandığı otomobil ile ilerleyen güvenlik korucusu Mustafa Maral, seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

Patnos’a bağlı Pirömer köyünde güvenlik korucusu olarak görev yapan Mustafa Maral, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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