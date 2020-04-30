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Yerel

Silahlı saldırıya uğradı cam parçalarından yaralandı

Kahramanmaraş’ta alacaklısı tarafından aracında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, cam parçalarının sıçraması nedeniyle yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 08:12:00 -
Silahlı saldırıya uğradı cam parçalarından yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir kişi, alacaklısının otomobiline düzenlediği silahlı saldırıda cam parçalarının sıçraması sonucu yaralandı.

Seyir halinde saldırıya uğradı

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun kuzey çevre yolu girişinde Derviş K'nin (30) bulunduğu araçtan, seyir halindeki 46 AJ 597 plakalı otomobile ateş edildi. Bu sırada araçta bulunan Mustafa G. (27), sıçrayan cam parçalarından yaralandı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

Arka camından ve bagaj kısmından isabet alan otomobilde hasar oluştu. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kısa sürede olayda kullandığı tüfekle yakalanan Derviş K'nin, alacak verecek meselesi yüzünden olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

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