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Gündem Silahlı saldırıya müdahale eden 2 polis yaralandı
Gündem

Silahlı saldırıya müdahale eden 2 polis yaralandı

Yalova'da iki silahlı saldırı olayıyla ilgili düzenlenen operasyonda, şüphelinin gözaltına alınmasının ardından çıkan olaylarda 2 polis memuru yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 02:52:00 -
Silahlı saldırıya müdahale eden 2 polis yaralandı

Yalova'da önceki gün iki grup arasında yaşanan ve biri yabancı uyruklu 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olaylarının şüphelisi Ü.B'nin yakalanması için, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ü.B'nin yakalanmasının ardından, şüpheli yakınlarıyla ekipler arasında yaşanan gerginlik sırasında 2 polis memuru yaralandı. Olay sonrasında 8 kişi daha gözaltına alındı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralı polisler, Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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