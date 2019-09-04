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Silahlı saldırıda tutuklu sayısı 2 oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan iki kişi tutuklandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:15
Silahlı saldırıda tutuklu sayısı 2 oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan iki kişi tutuklandı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde bulunan bir oto kiralama iş yerinde meydana geldi. Kerem A. ile oğlu Kenan A, oto kiralama iş yerine giderek, Ahmet C. ve oğlu Alper C. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Silahların konuştuğu kavgada Kenan A., silahla Ahmet C.’yi vurdu. Bu sırada Ahmet C.’nin oğlu Alper C. de babasını vuran şahsa ateş etti. Şahıslar araçlarına doğru kaçtı.


Arabasından başka silah alan Kerem A., tekrar geri gelerek, Alper C.’yi vurup kaçtı. Bu sırada silah seslerine dışarıya çıkan oto kiralama iş yerinin yanında bulunan Yaşar A. da çıkan mermilerin hedefi oldu. Kolundan yaralanan Yaşar A., Ahmet C. ve oğlu Alper C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Silahlı çatışmada yaralanan Kenan A. ile babası Kerem A. ise kendi araçlarıyla hastaneye gitti. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen baba ve oğlu geniş güvenlik tedbirleri altında Bursa’ya sevk edildi. Hayatını kaybeden Alper C. ise geçtiğimiz günlerde gözyaşları arasında toprağa verildi.Öte yandan olaya karışan Kerem A. ile oğlu Kenan A.’nın tedavileri Bursa’da yapılıyordu. Tedavisi tamamlanan Kerem A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı olayda yaralanan Kenan A’nın da tedavisi bitti. Kenan A. da tutuklanarak babası gibi cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:15
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