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Silahlı saldırıda ağır yaralanan AK Parti Kozluk Belediye Meclis üyesi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-16 00:57:46 -
Silahlı saldırıda ağır yaralanan AK Parti Kozluk Belediye Meclis üyesi hayatını kaybetti

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan AK Parti Kozluk Belediye Meclis üyesi Hayrettin Mete, yaşamını yitirdi.

Üçyol mevkisinde bir araçtan kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan Mete, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Mete, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırının daha önce yaşanan bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

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