THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Silahlı saldırı sonucu ölen kimsesiz Afgan genç, eşyalarıyla birlikte gömüldü

Sinop'ta, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Enver Çelikkol (38) tarafından tabancayla öldürülen Afganistan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini'nin (26) cenazesi, bir torba içinde bulunan kıyafetleri ve özel eşyaları ile birlikte toprağa verildi.

11 Eylül 2018 Salı 15:52
Silahlı saldırı sonucu ölen kimsesiz Afgan genç, eşyalarıyla birlikte gömüldü

Olay, önceki gece, Zeytinlik Mahallesi'ndeki binanın zemin katında meydana geldi. Afgan Sayed Abdullah Hussaini, evinin balkonunda otururken, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Enver Çelikkol ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Çelikkol, tabancayla Hussaini'ye tek el ateş etti. Hussaini, göğsüne isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirirken, Çelikkol ise kaçtı. Polis ekipleri, Enver Çelikkol'u saklandığı arazide yakaladı. Saldırıda kullandığı iddia edilen tabanca da evinin yakınındaki arazide bulundu. Çelikkol'un, emniyetteki ifadesinde, balkonda gürültü yaptığını öne sürdüğü komşusu Hussaini'yi uyardığını, aralarında tartışma çıktığını, cinayeti de bu sırada işlediğini söylediği öğrenildi. Enver Çelikkol, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EŞYALARIYLA DEFNEDİLDİ

Sayed Abdullah Hussaini'nin cenazesi ise otopsi sonrası kimsesiz olduğu için belediye görevlilerince alınıp, öğle vakti Kemalettin Sami Paşa Camii'ne getirildi. 8 kişinin kıldığı namaz sonrası Hussaini'nin cenazesi, götürüldüğü Çukurbağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sayed Abdullah Hussaini'nin kıyafetleri ve özel eşyaları da poşet içinde tabutla birlikte mezara konuldu.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 15:52
  1. Sinop
  2. Cinayet
  3. Adam öldürme
  4. Afgan genç
  5. kimsesiz genç
  6. eşyalarıyla birlikte gömüldü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi'ndeki kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
    1. Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim..
    2. Gıdada hileye emsal karar
    3. Gazeteci Ferat Gülver, Edirne'de..
    4. Flaş! Dirk Kuyt, Fenerbahçe'ye geri..
    5. Neden kabız oluyoruz?
    6. Karabükspor'dan taraftarı üzecek..
    7. Silahlı saldırı sonucu ölen kimsesiz..
    8. Mermer güzelliği artık evlerin her..
    9. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı..
    10. Ankaralılar dikkat! 18 mahallede su..
    11. Gasp suçundan gözaltına alındı, gerçek..
    12. Ankaralılar dikkat! Su kesintisi..
    13. Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması
    14. Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den..
    15. Brezilya'da ağır silahlarla cezaevi..
    16. Rusya'dan kimyasal provokasyon senaryosu
    17. İsrail Yahudi takvimini kullanıyor ama..
    18. Sağlık ekibine bıçakla saldıran kişi,..
    19. Eski nişanlısını rehin alan..
    20. İstanbul'da şiddetli yağış..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!