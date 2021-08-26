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Silahlı saldırganlar Diyarbakır'da dehşet saçtı
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Gündem Silahlı saldırganlar Diyarbakır'da dehşet saçtı
Gündem

Silahlı saldırganlar Diyarbakır'da dehşet saçtı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde silahlı saldırganlar yoldan geçen baba ve oğlunu yaraladı. Olayda 4 kişi yaralanı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 02:21:00 -
Silahlı saldırganlar Diyarbakır'da dehşet saçtı

Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan lunaparkın köşesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup manavda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada silahlarını çeken 2 kişi, ateş etmeye başladı. Açılan ilk ateş sonrası yaralanan M.T. ve U.B. kaçmaya çalışırken, saldırganlar ateş etmeye devam etti. Bu sırada yoldan geçen M.E. ve yanındaki oğlu K.A.E. de kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.

Silahlı saldırganlar yoldan geçen baba ve oğlu yaraladı

Çevrede panik ve endişeye neden olan olayda bazı araçlara ve seyyar tezgahlara da kurşun isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgeyi güvenlik çemberine aldı. soruşturma sürdürülüyor.

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