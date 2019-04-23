Silahlı koca, tartıştığı eşini kafede rehin aldı

Batman'da, Vedat Genç, kafede tartıştığı eşi Esine Genç'i rehin alıp, başına tabanca dayadı. Polislerin ikna ettiği Genç, eşini bırakıp, elinden silahı atarak, teslim oldu.



Olay, akşam saatlerinde, Kültür Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Adana'da yaşayan ve ziyaret için Batman'a gelen Vedat Genç, kafede oturduğu eşi Esine Genç ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Vedat Genç, üzerinde taşıdığı tabancasını çıkarıp, eşinin başına dayadı. Esine Genç'i bırakmayan Vedat Genç, kafenin boşaltılmasını istedi. İçeridekiler ise panikle dışarı koştu. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Vedat Genç ile eşini bırakıp, dışarı çıkmaları için görüşmeye başladı. Bir süre direnen Vedat Genç, ikna edilirken, eşi Esine Genç'i bırakarak, elinden tabancayı attıktan sonra polise teslim oldu. Vedat Genç, emniyete götürülürken, Esine Genç ise sağlık görevlilerince kontrolden geçirildi.