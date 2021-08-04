Silahlı kişilerce kaçırılmıştı! Alıkonulan o tanker serbest bırakıldı
Dün Umman Körfezi'nde alıkonulduğu ifade edilen tankerin serbest bırakıldığı ifade edildi.
Dün Umman Körfezi'nde alıkonulduğu ifade edilen tankerin serbest bırakıldığı ifade edildi.
Panama bandıralı petrol tankeri Mv Asphalt Princess, Umman Körfezi'nde silahlı kişilerce kaçırılmıştı.
Gemiyi kimin kaçırdığı net olmamakla beraber şüpheler İran'ı gösteriyordu. İran ise iddiayı reddetmiş ve bunun Tahran'a karşı "düşmanca hamleler" için bahane olduğunu savunmuştu.
Gemi, bugün sabah saatlerinde serbest bırakıldı.
Geminin İran tarafından, İsrail ve ABD'ye gözdağı vermek amacıyla kaçırıldığı belirtiliyor.
Tankerlere yönelik hamlelerin bölgede gerilimi artırmasından endişe ediliyor.