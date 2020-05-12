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Aktüel

Silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:55:19 -
Silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Polatdere Mahallesi’nde Ünsal Erdem ile M.U. ve A.P. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile iddiaya göre karşılıklı pompalı tüfeklerle açılan ateş sonucu Ünsal Erdem ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil ambulansında ilk müdahalesi yapılan yaralı ilk olarak Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan da Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilen Erdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Jandarma ekipleri olaya karışan M.U. ve A.P.’yi yakalayarak gözaltına alırken, hayatını kaybeden Erdem’in polis olduğu ve hakkında açılan soruşturma kapsamında ihraç edildiği öğrenildi.

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