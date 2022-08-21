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Yerel Silahlı kavgada 3 yaralı! Olayla alakasız adam vuruldu
Yerel

Silahlı kavgada 3 yaralı! Olayla alakasız adam vuruldu

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin olayla hiç alakası olmadığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 10:58:00 -
Silahlı kavgada 3 yaralı! Olayla alakasız adam vuruldu

Alınan bilgiye göre, Fakılar Mahallesi Çakırlı mevkisinde, aralarında husumet olan iki grup karşı karşıya geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre E.A. ve D.İ., M.S.'ye hakaret etmeye başladı. Bunun üzerine M.S. (32) yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile üzerlerine ateş açtı. Açılan ateş sonunda E.A.(30), D.İ. (55) ve olayla alakası olmayan E.T.K. (29) yaralandı.

112 ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne oradan da Mersin Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.A'nın hayati tehlikeyi atlatamadığı, diğer iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. M.S. ise jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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